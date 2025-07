Hillary Clinton critica Trump por prejudicar os americanos ao defender Jair Bolsonaro

A ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton criticou a decisão do presidente americano, Donald Trump de taxar os produtos brasileiros em 50% para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que os americanos serão prejudicados.

A afirmação foi feita em seu perfil na rede social Threads, com um print para a matéria do jornal The New York Times sobre as tarifas aplicadas ao Brasil. “Você (povo americano) está prestes a pagar mais por carne não só porque Trump quer proteger o seu amigo corrupto, mas também porque os republicanos no Congresso decidiram ceder-lhe o poder sobre a política comercial”.