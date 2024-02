Helicóptero militar desaparece com cinco fuzileiros navais a bordo, na Califórnia

Um helicóptero transportando cinco fuzileiros navais dos Estados Unidos está desaparecido, em East County, na Califórnia. Segundo as Forças Armadas, a aeronave CH-52E Super Stallion não conseguiu pousar em uma base do Corpo de Fuzileiros Navais em San Diego, na noite de terça-feira.

A aeronave decolou da Base Aérea de Creech, perto de Las Vegas, e estava programado para pousar na Estação Aérea Miramar, em San Diego. Na manhã desta quarta-feira, a 3ª Ala de Aeronaves da Marinha, junto com o Departamento do Xerife do Condado de San Diego e a Patrulha Aérea Civil se uniram em busca do helicóptero desaparecido.

O Xerife recebeu uma ligação dos fuzileiros navais, por volta de 1h50 da madrugada, pedindo ajuda e reforços na busca. No entanto, uma tempestade atmosférica atingiu a região da Califórnia e impediu que os helicópteros do Departamento chegassem à região das buscas durante a madrugada.

Os esforços de busca estão concentrados na área próxima à Interstate 8 e Kitchen Creek Road, em East County, cerca de 93 quilômetros de San Diego.

Desde domingo, o sul da Califórnia passa por um período de chuvas de proporções históricas. Quase todo o sul da Califórnia estava sob avisos e alertas de enchentes. Na região de Los Angeles, caíram entre 127 e 250 mm de chuva, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

De acordo com o Corpo de Fuzileiros Navais, os soldados desaparecidos estão designados para o Esquadrão de Helicópteros Pesados ​​da Marinha 361, Grupo de Aeronaves de Fuzileiros Navais 16 e 3ª Asa de Aeronaves de Fuzileiros Navais.