Helicóptero em que estava Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, cai no sul do país

Um helicóptero em que Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, estava a bordo caiu em Lago Ranco, no sul do país, informa diversos veículos chilenos. Segundo informações preliminares, Piñera estava acompanhado de outras três pessoas.

O jornal chileno La Tercera afirma que um dos passageiros morreu e os outros três estão feridos. O acidente teria ocorrido por volta das 15h. O Ministério do Interior indicou que, após caírem no lago, os feridos tentaram nadar até à margem.

A polícia de Lago Ranco afirmou que “de acordo com registros preliminares da polícia, hoje às 14h57 foi recebido um telefonema do guarda informando que “no referido setor havia caído uma aeronave, aparentemente um helicóptero. ao local para verificar a veracidade do procedimento.” Segundo relatos da CNN Chile, chovia muito na região no momento da queda da aeronave.

Quem é Sebastián Piñera

Presidente do Chile por dois mandatos, Piñera, de 74 anos, é doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e é filho de um ex-embaixador. O ex-chefe de estado já foi acionista da companhia aérea chilena LAN - hoje LATAM -, de um canal de televisão e do Colo-Colo, o clube de futebol de maior torcida do país.

Ele foi um dos únicos empresários do país a se opor abertamente ao regime Pinochet, e chegou a se alinhar em diversos momentos com a centro-esquerda em votações cruciais quando foi eleito senador após a redemocrarização.

Durante o seu último mandato, o Chile viveu anos de distúrbios sociais, queda da confiança nas instituições e uma profunda desconexão entre a sociedade e a elite no país, que historicamente se identifica como um seleto grupo de famílias com poder político e econômico.

O cenário chileno sofreu uma mudança radical após manifestações de outubro de 2019, quando protestos ocasionados por um aumento na passagem do metrô acabaram incorporando outras causas e derivaram em uma grande insatisfação com o modelo de livre mercado no país, no qual o Estado não se faz presente em setores como educação, saúde e previdência.

Casado e pai de quatro filhos, ele concluiu seu primeiro mandato com 50% de aprovação. No fim do segundo mandato, Piñera teve maior rejeição após seu nome aparecer nos Pandora Papers pela venda da mineradora Dominga em 2010 por parte de uma empresa de seus filhos.

A operação foi realizada durante o primeiro mandato de Piñera por US$ 152 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas. O último pagamento estava condicionado a "que não se estabelecesse uma área de proteção ambiental sobre a área de operações da mineradora". Na época, o então presidente disse que as acusações não tinham nenhum fundamento.

