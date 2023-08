Helicóptero e tirolesa: como foi o resgate das oito pessoas do teleférico no Paquistão?

Com helicópteros militares e soldados deslizando em uma tirolesa, o exército conseguiu resgatar oito pessoas, incluindo seis crianças, que ficaram presas por várias horas em um teleférico em um vale remoto do Paquistão na terça-feira.

Depois de quase 12 horas bloqueadas a mais de 300 metros de altura, as equipes de resgate conseguiram regirar uma criança do teleférico em um helicóptero, mas a aeronave teve que retornar à base devido ao mau tempo e à chegada da noite.

Em seguida, os soldados dos Serviços Especiais (SSG) do Paquistão utilizaram o mesmo cabo do qual o teleférico pendia para deslizar por uma tirolesa e socorrer as outras vítimas.

"Pensei que seria meu último dia", disse um dos jovens resgatados, Attaullah Shah, à AFP. "Deus me deu uma segunda vida", acrescentou o adolescente de 15 anos.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, chamou os socorristas de "heróis da nação".

"Um formidável trabalho em equipe do exército, serviços de resgate, autoridades locais e população", escreveu na rede social X (antes Twitter).

As autoridades locais informaram em um primeiro momento que duas crianças foram resgatadas de helicóptero, mas o exército explicou que apenas uma foi retirada do teleférico desta forma.

"Após esforços incansáveis dos pilotos e de oficiais do SSG altamente capacitados, uma criança foi resgatada, mas a missão teve que ser cancelada devido ao mau tempo", afirmou o exército.

"Depois foram realizados mais esforços pelas tropas do SSG e uma equipe de especialistas em tirolesa foi levada ao local do acidente por helicópteros do exército", acrescenta um comunicado.

Alertas

Bilal Faizi, funcionário do serviço de resgate paquistanês, explicou que os dois adultos presos no teleférico foram os últimos resgatados.

Um vídeo do primeiro resgate mostra um adolescente pendurado em uma corda que balançava abaixo do helicóptero, enquanto a multidão reunida aplaudia de alívio.

"Depois que todos foram resgatados, as famílias começaram a chorar de alegria e se abraçaram", disse outro funcionário dos serviços de emergência, Waqar Ahmad, à AFP.

As seis crianças seguiam para escola, acompanhadas por dois adultos, quando o teleférico parou às 7H00 locais (23H00 de Brasília, segunda-feira) na metade do trajeto, acima do Vale de Allai, no noroeste do país.

Os moradores locais, que operam o teleférico, alertaram com os alto-falantes das mesquitas os funcionários do lado oposto do vale, em uma região sem estradas nem pontes.

Centenas de pessoas se reuniram nos dois lados da linha para acompanhar o resgate.

Em vários momentos, os soldados tentaram se aproximar de helicóptero do teleférico. Um militar conseguiu entregar comida, água e medicamentos para as pessoas presas durante os preparativos da operação.

O diretor da escola de Ensino Médio Battangi Pashto, Ali Asghar Khan, disse que os adolescentes são alunos do colégio.

"A escola fica em uma zona montanhosa e não há pontos de passagem seguro. É comum usar o teleférico", disse.

Um funcionário do governo da província de Khyber Pakhtunkhwa, Syed Hammad Haider, disse que o teleférico parou a entre 1.000 e 2.000 pés de altura (305-365 metros).

As cabines artesanais, que funcionam com cabos, ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas.

Dez pessoas morreram em um acidente parecido em 2017 próximo da capital do país, Islamabad.