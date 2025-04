Hamas rejeita proposta israelense de trégua de 40 dias com presença contínua em Gaza

O grupo islâmico Hamas rejeitou a proposta de Israel para uma trégua de 40 dias, que envolveria a libertação inicial de 11 reféns vivos e o retorno de outros 16 mortos após dez dias, bem como a presença contínua de tropas israelenses na chamada "zona-tampão" no enclave.

Uma fonte do Hamas no Cairo informou à Agência EFE sobre a rejeição da proposta israelense, apresentada por meio de mediadores, que incluía uma troca gradual de prisioneiros e uma trégua temporária na Faixa, onde as tropas israelenses continuariam presentes em algumas áreas, contrariando os desejos do grupo islâmico.

A oferta israelense estipulava, segundo a fonte, a libertação inicial de 10 reféns israelenses, além do refém americano-israelense Idan Alexander, em troca da libertação de prisioneiros palestinos, dentro de um cessar-fogo de 40 dias.

De acordo com a proposta, Israel estipulou que o Hamas deve fornecer "informações sobre todos os prisioneiros israelenses, vivos ou mortos, no quinto dia da trégua" e que "no décimo dia, os corpos de 16 prisioneiros israelenses serão entregues".

Durante o período de trégua, seriam realizadas negociações para concluir a próxima fase do acordo, segundo a proposta rejeitada pelo Hamas.

A fonte egípcia não só relatou a rejeição da oferta pelo Hamas como defendeu uma proposta recente feita pelo grupo islâmico a Israel para libertar cinco reféns vivos, incluindo Alexander.

Israel, de acordo com a mesma fonte, transmitiu uma mensagem no sentido de que "a rejeição da oferta será respondida com operações terrestres expandidas na Faixa de Gaza, um aumento da pressão militar, incluindo a tomada de território adicional, e uma escalada de ataques".

Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, confirmou à EFE a rejeição da oferta israelense e se referiu ao acordo assinado com Israel em 19 de janeiro, que levou a um cessar-fogo no qual 33 reféns israelenses (mais cinco tailandeses) foram libertados em troca de cerca de 1.800 prisioneiros palestinos.

Esse acordo, que Israel rompeu após dois meses para retomar a guerra em Gaza, estipulava negociações para uma segunda fase na qual Israel se retiraria de Gaza, mas essas conversas nunca ocorreram.