Hamas e Israel retomam negociações sobre trégua em Gaza após pressão de Trump sob Netanyahu

As negociações entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza foram retomadas nesta terça-feira, 8, no Catar, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante uma reunião na segunda-feira em Washington, para alcançar um acordo que termine com a guerra.

"As negociações indiretas foram retomadas esta manhã em Doha", declarou uma fonte palestina próxima às conversações, em entrevista à AFP. "Até o momento não houve qualquer avanço, mas as negociações continuam".

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas começaram em Doha no domingo, com ajuda de mediadores estrangeiros, com o objetivo de negociar um cessar-fogo após 21 meses de um conflito devastador.

Na segunda-feira, em um encontro entre o presidente americano e o premiê israelense na Casa Branca, Trump negou a existência de qualquer "obstáculo" para as negociações.

"Acho que as coisas estão indo muito bem", disse o republicano aos jornalistas no início do encontro, ao ser questionado sobre o que impedia um acordo de paz em Gaza.

Sentado do outro lado de uma longa mesa diante de Netanyahu, Trump também expressou sua confiança de que o Hamas está disposto a encerrar o conflito.

"Eles querem se reunir e querem ter esse cessar-fogo", disse o presidente aos repórteres.

A terceira visita de Netanyahu desde o retorno de Trump ao poder aconteceu em um momento crucial, no qual o presidente americano espera aproveitar o impulso da recente trégua entre Israel e Irã.

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, deve se unir às conversações no Catar durante a semana.

O governante israelense foi mais cauteloso sobre a paz e descartou a possibilidade de criação de um Estado palestino, insistindo que Israel "sempre" manterá o controle da segurança em Gaza.