Hamas dispara mísseis em direção a Tel Aviv pela 1ª vez desde fim do cessar-fogo

Os alarmes antiaéreos soaram no centro de Israel nesta quinta-feira, 20, após três foguetes terem sido disparados da Faixa de Gaza, a primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor em janeiro, em um ataque reivindicado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam.

"A Força Aérea de Israel interceptou com sucesso um projétil e outros dois caíram em uma área aberta", disseram em um comunicado as forças armadas israelenses.

Sirenes soaram em áreas como a área metropolitana de Tel Aviv, chegando a ser ouvidas no Aeroporto Internacional Ben Gurion.

"As Brigadas Al-Qassam bombardearam Tel Aviv com uma saraivada de foguetes em resposta aos massacres sionistas contra civis", anunciou em seus canais de divulgação o braço armado do Hamas.

Pouco depois, a milícia divulgou um vídeo mostrando seus combatentes preparando lançadores de foguetes, enquanto atrás deles havia uma placa em hebraico dizendo "Tel Aviv queimará e Al Quds (o nome árabe para Jerusalém) será libertada".

A última vez que um foguete lançado de Gaza fez soar o alarme em Israel foi em 11 de janeiro, pouco mais de uma semana antes do cessar-fogo, agora revogado, entrar em vigor, quando um foguete foi disparado contra Kerem Shalom, perto da fronteira com a Faixa.

Na última terça, os houthis do Iêmen também voltaram a disparar mísseis contra Israel em apoio ao povo de Gaza, depois que as Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram às 2h (hora local), que havia lançado uma onda de ataques aéreos no enclave, encerrando a trégua.

Até agora, as forças israelenses registraram dois lançamentos de mísseis do Iêmen desde o fim do cessar-fogo: um na tarde de terça-feira e outro na manhã de hoje. As forças armadas afirmam que ambos foram interceptados antes de entrar em território israelense.