Hamas denuncia que não há 'negociações reais' para cessar-fogo em Gaza

O grupo islamita Hamas denunciou nesta terça-feira, 20, que, desde sábado, não há "negociações reais" para um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns na Faixa de Gaza, e que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mantém uma delegação no Catar apenas para "enganar a opinião pública internacional".

Netanyahu "continua estendendo a viagem de sua delegação dia após dia sem se envolver em negociações sérias, já que nenhuma negociação real ocorreu desde o último sábado", disse o grupo em um comunicado.

Os islamitas também acusaram as autoridades israelenses de tentar enganar a comunidade internacional com o anúncio de que permitiriam a entrada de ajuda em Gaza, já que, até agora, nenhum dos cinco caminhões que chegaram à fronteira ontem foi recolhido por organizações internacionais, de acordo com o grupo.

Nesta terça-feira, Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, afirmou que nove caminhões transportando ajuda foram inicialmente aprovados para entrar na segunda-feira, mas apenas cinco realmente ingressaram na Faixa, e sua carga não pôde ser distribuída.

Israel vem bombardeando pesadamente a Faixa de Gaza desde sábado, como parte da última fase de sua ofensiva contra o enclave, e ontem pediu a evacuação de Khan Younis, uma das cidades mais populosas do território, localizada no sul do enclave.

O próprio Netanyahu admitiu ontem que Israel permitiria um influxo "mínimo" de ajuda por medo de que as imagens de fome no enclave forçassem os aliados de Israel a retirarem seu apoio militar e diplomático ao país.