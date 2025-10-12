Hamas conclui contagem de reféns vivos em Gaza, que serão liberados em 3 localidades

O Hamas concluiu a contagem do número de reféns vivos a serem libertados na Faixa de Gaza e sua distribuição pelos vários pontos onde serão soltos, informou neste domingo a emissora catariana "Al Jazeera", que cita como fonte um integrante do grupo islâmico.

Membros do grupo palestino se reunirão nesta noite com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para chegar a um acordo sobre o mecanismo de libertação dos supostos 20 reféns vivos. Em seguida, será necessário entregar à organização humanitária os 28 corpos de sequestrados mantidos no enclave, acrescentou o canal.

A fonte do Hamas relatou à emissora, um dos veículos de comunicação mais consumidos na Faixa de Gaza, que os reféns serão libertados em três locais diferentes do enclave.

Durante o cessar-fogo fracassado que ocorreu na Faixa de Gaza entre 19 de janeiro e 18 de março (o dia em que Israel voltou a bombardear o enclave), os sequestrados foram libertados em várias posições em todo o enclave: Jabalia (norte), Nuseirat (centro) e Khan Younis (sul).

No entanto, a "Al Jazeera" não detalhou onde os prisioneiros serão entregues desta vez, dada a maior presença das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) nessas áreas em comparação com a última trégua.

Em 7 de outubro de 2023, combatentes liderados pelo Hamas se infiltraram no território israelense, mataram quase 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns. O ataque desencadeou uma ofensiva israelense de retaliação na Faixa de Gaza, na qual as IDF mataram mais de 67.000 habitantes do enclave palestino.