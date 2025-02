Haddad vai ao Oriente Médio para participar de evento do FMI sobre economias emergentes

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca na manhã da sexta-feira, 14, para uma viagem ao Oriente Médio em que participará da Conferência para Economias de Mercados Emergentes, organizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em Al Ula, Arábia Saudita. Além disso, Haddad terá reuniões com ministros da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e Catar.

A viagem ocorre no ano em que o Brasil assume a presidência rotativa dos Brics, bloco econômico que hoje reúne 10 países, e quando Haddad assume a chefia da trilha financeira da entidade multilateral. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram admitidos no grupo em 2023.

Segundo técnicos da equipe econômica, a viagem tem por finalidade estreitar os laços do Brasil com os três países, que aprofundaram as relações com o país desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Programação da viagem

O ministro da Fazenda desembarca Riad, capital da Arábia Saudita, na noite de sábado, 15. No domingo, 16, Haddad tem reunião bilateral com ministro de Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih. Ele foi designado pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman Al Saud, como principal interlocutor com o Brasil e recepcionou o presidente Lula quando ele visitou o país em novembro de 2023.

No mesmo dia, Haddad se desloca para a cidade de Al Ula e tem reunião bilateral com o ministro das Finanças Catar, Ali bin Ahmed Al.

No fim da manhã de segunda, 17, o ministro da Fazenda participará do painel de encerramento do evento do FMI, no painel "Um caminho para a resiliência dos Mercados Emergentes", que será moderado pela diretora-geral do fundo, Kristalina Georgieva. Também estarão presentes os ministros das Finanças da Turquia, Egito, Paquistão e secretário do Tesouro do Quênia.

Segundo técnicos da Fazenda, é a primeira vez que o FMI organiza um evento na Arábia Saudita e a ideia é que ocorra anualmente. O fórum ocorrerá em meio ao desejo do fundo de abrir novos espaços de diálogo dentro do sistema internacional e diante da postura protecionista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No fim da tarde, Haddad se deslocará para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As agendas da terça-feira, 18, ainda serão definidas pelo Ministério da Fazenda.

Expectativas com a viagem

A expectativa com viagem, afirmaram técnicos da equipe econômica, é de que o ministro da Fazenda aprofundo o diálogo com os ministros dos três países, que são grandes produtores de petróleo, mas também estão na vanguarda na busca por novos modelos para geração de energia.

A transição energética, o aperfeiçoamento da cooperação bilateral por meio de acordos de investimentos, além de oportunidades de investimentos no Brasil e no Oriente Médio serão pauta dos debates de Haddad com os ministros dos três países.