Guyana ofrece pagos a todos los ciudadanos para 'dividir la riqueza' del petróleo

En Guyana, la riqueza generada por el petróleo se distribuye de diversas maneras. Una de ellas son los pagos directos a los ciudadanos.

El país, vecino de Brasil, es el que más crece en el mundo. Su economía creció seis veces en tamaño en los últimos diez años: era de 4,2 mil millones de dólares en 2015 y alcanzó 24 mil millones de dólares en 2024. El crecimiento ha superado los dos dígitos desde 2020, con números como un aumento del 63% en 2022, 34% en 2023 y 43% en 2024, según el Banco Mundial.

En este contexto, a finales de 2024, el gobierno comenzó a ofrecer "subsidios en efectivo" a todos los ciudadanos mayores de 18 años, lo que suma alrededor de 600.000 personas.

Cada uno de ellos recibió un pago único de 100.000 dólares de Guyana, equivalente a US$ 478 a la tasa de cambio actual. El salario mínimo oficial en el país es de 60.000 dólares locales.

Antes, el gobierno había debatido la idea de dar 200.000 dólares de Guyana por residencia, pero el sistema sería más difícil de implementar y no atendería directamente a los jóvenes adultos que aún viven con sus padres.

El gobierno separó 61 mil millones de dólares de Guyana para los pagos. En mayo, liberó otros 3 mil millones. El pago se realiza mediante cheques impresos. Solo los costos de impresión fueron de 342,9 millones de dólares de Guyana.

El presidente Ali dice que la medida busca "compartir la riqueza de la nación". En busca de la reelección, ha sugerido que podría dar un nuevo pago de 100.000 dólares locales en esta Navidad.

"Oí al Primer Ministro decir que el próximo año habrá otro pago. Si se comportan bien, lo recibirán este año," dijo el miércoles 27, durante un mitin. "Vamos a tener una hermosa Navidad", agregó.

El país tendrá elecciones el 1 de septiembre, y Ali busca un segundo mandato. Los candidatos de la oposición también prometen ampliar los beneficios sociales.

Otros programas

Además del pago para todos los adultos, hay más beneficios. En marzo de este año, el gobierno comenzó a dar un pago de 100.000 dólares de Guyana por cada bebé nacido este año.

El pago se realiza antes de que la mujer deje el hospital después del parto, según el gobierno.

"El futuro de nuestros niños es algo en lo que debemos invertir de manera intencional. Este pago no es un privilegio, es un derecho de todos los niños de Guyana," dijo Ali en un comunicado.

En otra iniciativa, los padres de niños en edad escolar recibieron un pago de 50.000 dólares de Guyana.

Además de los beneficios en efectivo, el gobierno de Guyana ha realizado varios recortes de impuestos en artículos como el suministro de agua, energía y alimentos básicos.

El FMI estima que el país continuará creciendo fuertemente, a una tasa anual promedio de 14% en los próximos cinco años.

"Las perspectivas siguen siendo altamente favorables. La producción de petróleo continuará expandiéndose rápidamente, y se espera que el crecimiento real del PIB no petrolero siga siendo fuerte, en gran parte apoyado por los esfuerzos del gobierno para invertir en infraestructura, incluida la adaptación al cambio climático, la promoción de la diversificación económica y la mejora del bienestar de la población", afirma el fondo en un estudio realizado en mayo.

Este reportaje fue traducido con inteligencia artificial. En caso de dudas o correcciones, escriba a rafael.balago (at) exame.com."