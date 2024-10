Guterres pede paz na Faixa de Gaza, no Líbano e na Ucrânia durante cúpula do Brics

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira para que haja paz na Faixa de Gaza, no Líbano e na Ucrânia, ao discursar na reunião do Brics com países do Sul Global.

"Precisamos de paz em todos os lugares. Precisamos de paz em Gaza com um cessar-fogo imediato e uma libertação imediata e incondicional de todos os reféns", disse o diplomata português durante a reunião do grupo na cidade russa de Kazan.

Guterres também defendeu uma distribuição "eficaz" de ajuda humanitária e um progresso "irreversível" para "acabar com a ocupação israelense" e implementar a solução de dois Estados.

"Precisamos de paz no Líbano com uma cessação imediata das hostilidades, avançando com a implementação total da resolução 1701 do Conselho de Segurança", acrescentou.

Sobre a Ucrânia, Guterres expressou o desejo de "uma paz justa de acordo com a Carta da ONU, o direito internacional e as resoluções da Assembleia Geral".

Ao mesmo tempo em que pediu um acordo no Sudão, insistiu para que que sejam mantidos "os valores da Carta da ONU, o Estado de Direito e os princípios de soberania, integridade territorial e independência política de todos os Estados".

O secretário-geral da ONU lembrou os quatro desafios estabelecidos pela Cúpula do Futuro nas áreas de finanças, clima, tecnologia e paz.

"A Cúpula do Futuro marcou o caminho para fortalecer o multilateralismo para o desenvolvimento e a segurança globais. Agora precisamos transformar palavras em ações", comentou.

Os líderes de Rússia, China, Irã e Turquia defenderam nesta quinta-feira, durante a reunião de Kazan, a paz na Faixa de Gaza e no Líbano, enquanto o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusou Israel de "genocídio e limpeza étnica".