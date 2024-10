Guterres pede paz e reitera a Putin que invasão da Ucrânia vai contra Carta da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem reiterou sua oposição à “invasão russa da Ucrânia (como) uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional”, e pediu a paz, sem mencionar possíveis negociações entre os dois países.

A ONU divulgou uma breve mensagem sobre o conteúdo da reunião entre Guterres e Putin, realizada em Kazan, na Rússia, ao término da cúpula do Brics e a portas fechadas, sem registro de imagens pela imprensa.

Nessa mensagem, que não especificou quais foram as respostas de Putin, Guterres também insistiu na importância de restaurar a liberdade de navegação no Mar Negro “para a segurança alimentar e energética do mundo”, destacando a necessidade de “continuar as negociações” nesse contexto específico.

Discussão sobre cessar-fogo e reformas globais

Os dois líderes também discutiram “a necessidade absoluta de um cessar-fogo” em Gaza e no Líbano, além de questões de desenvolvimento e a urgência de reformar o sistema financeiro internacional, tema defendido tanto por Putin quanto por Guterres em diversas ocasiões.

A reunião foi mal recebida na Ucrânia, onde foi considerada uma concessão a Putin. “Participar de um evento organizado por um criminoso de guerra, com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), não tem cabimento. Acho que Guterres deveria ser destituído do cargo”, disse à Agência EFE Oleksandr Merezhko, chefe do comitê de Relações Exteriores do Parlamento ucraniano e membro do partido governista Servo do Povo.

Discurso de Guterres na cúpula do Brics

Horas antes, em discurso no último dia da cúpula do Brics, Guterres reiterou seus apelos por paz na Faixa de Gaza, no Líbano e na Ucrânia. “Uma paz justa de acordo com a Carta das Nações Unidas, o direito internacional e as resoluções da Assembleia Geral”, afirmou.

Putin respondeu que em famílias bem ajustadas também há escândalos e até mesmo “brigas”, em alusão ao atual antagonismo entre a Rússia e o Ocidente. “O estimado secretário-geral disse que todos nós deveríamos viver como uma grande família. É assim que vivemos. Infelizmente, nas famílias, muitas vezes há separações, escândalos e divisão de bens”, afirmou.

Negociações e mediação da ONU

Alguns veículos de imprensa especularam que Guterres usaria sua presença em Kazan para propor negociações de paz na Ucrânia. Questionado sobre essa possibilidade, o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, afirmou que a ONU está aberta à mediação entre as partes, caso ambas solicitem.