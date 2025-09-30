Guterres aplaude plano de Trump para paz em Gaza e pede compromisso por acordo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, aplaudiu nesta terça-feira o plano apresentado na segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a paz em Gaza e considerou "crucial" que todas as partes se comprometam com um acordo e sua implementação.

Guterres "dá as boas-vindas ao acordo de ontem do presidente dos EUA, Trump, que visa alcançar um cessar-fogo e uma paz sustentável em Gaza e na região. Também aprecia o importante papel dos países árabes e muçulmanos que trabalham para esse fim", disse o porta-voz do secretário-geral, Farhan Haq, em entrevista coletiva.

O secretário-geral "reitera que nossa prioridade deve ser aliviar o tremendo sofrimento causado por este conflito", acrescentou.

A proposta de 21 pontos de Trump, realizada à margem da ONU, inclui um cessar-fogo imediato, a retirada gradual das tropas israelenses, a liberação de todos os reféns do Hamas em troca de presos palestinos e a entrada de ajuda humanitária no enclave.

O porta-voz de Guterres, que expressou o apoio do secretário-geral a essas condições, reiterou o compromisso "firme" da ONU com todo esforço para "a paz, a estabilidade e um futuro mais esperançoso para os povos da Palestina e de Israel e toda a região".

Ao apresentar seu plano na segunda-feira na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump advertiu que se o Hamas rejeitar a proposta, os EUA darão "apoio total" a Israel para que continue seu cerco na Faixa de Gaza.

A ONU "esteve em contato com os EUA no decorrer deste processo", divulgou na sessão de perguntas o porta-voz, que explicou que a organização está "começando os esforços de planejamento" à espera de que o Hamas se pronuncie e "entrará em contato com as partes" mais adiante.