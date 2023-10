Guerra: Reação de Israel excedeu autodefesa e virou punição coletiva, diz presidente do Egito

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no domingo, 15, que os bombardeios de Israel em reação ao ataque terrorista do Hamas excedeu o direito à autodefesa" e virou uma "punição coletiva".

Segundo a mídia local, o egípcio disse ainda que a falta de uma política para os palestinos resultou no atual conflito e que a guerra entre Israel e Hamas pode ter consequências em toda a região. As declarações foram as mais duras feitas por um líder árabe, que mantém relações diplomáticas e econômicas com Israel, durante o giro do chefe da diplomacia americana pelo Oriente Médio.

Blinken visitou o Egito para tratar da abertura do canal de Rafah, que faz fronteira com a Faixa de Gaza. Em coletiva após o encontro com al-Sisi, Blinken afirmou que o propósito do encontro foi " entender como cada um está vendo a crise e como pretendem lidar com as preocupações que surgem”. Antes, o americano se reuniu com outros países da região, como Catar e Arábia Saudita.

O país árabe tem resistido à abertura da fronteira, alegando que há problemas nas estradas após bombardeios aéreos e problemas burocráticos por falta de documentos de pessoas que teriam interesse em cruzar o portão de Rafah. O governo brasileiro tem uma operação para resgatar ao menos 28 brasileiros que estão tentando sair de Gaza. O Brasil enviou uma aeronave, que aguarda em Roma a autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros.

Fronteira em Rafah

Em entrevista à CNN americana no domingo, Sameh Shoukry, ministro de negócios Estrangeiros do Egito, disse que o ponto de passagem na fronteira com Gaza foi fechado "devido aos recentes bombardeios" e que o Egito tiraria cidadãos estrangeiros em coordenação com as embaixadas. O país também aguardar um acordo com Israel para transporte ajuda humanitária. “A fronteira está aberta. A passagem de Rafah está aberta e sempre esteve. Mas fomos alvos de bombardeios aéreos e as estradas não estão em condições de receber os comboios”, disse Shoukry.