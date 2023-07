Guerra na Ucrânia: conquista de vilarejo em Zaporíjia evidencia sucesso da contraofensiva ucraniana

Durante dez dias, fuzileiros navais ucranianos lutaram rua por rua e casa por casa para reconquistar o vilarejo de Staromaiorske, em Zaporíjia, enfrentando a artilharia, os ataques aéreos e centenas de soldados russos.

O Exército russo defendeu o território ferozmente, mas a batalha acabou terminando na quinta-feira, 27, com a sua desistência. Os ucranianos reivindicaram a vitória.

"Alguns fugiram, outros foram deixados para trás", disse um comandante de assalto da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia. "Estávamos os tornando prisioneiros."

A recaptura de Staromaiorske, um pequeno vilarejo fundamental para a estratégia de avanço pelo sul da Ucrânia, foi comemorada pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky.

A contraofensiva tem sido, em grande parte, uma lição brutal para as tropas ucranianas, que têm se esforçado para retomar o território na região sul de Zaporíjia. Em dois meses, os soldados de Kiev avançaram menos de 16 km na região.

Vitórias como a de Staromaiorske representam um possível avanço nos combates, disseram as autoridades ucranianas, talvez abrindo caminho para uma investida mais ampla das forças do país.

A Ucrânia está concentrada em duas investidas principais em direção ao sul, com o objetivo de cortar as rotas de reabastecimento da Rússia. Uma linha de ataque passa por Staromaiorske em direção à cidade de Berdiansk, no Mar de Azov, e outra, mais a oeste, em direção à cidade de Melitopol. Ambas as cidades comandam rotas de trânsito estratégicas para as forças russas que ocupam o sul da Ucrânia e a Crimeia.

Há semanas, a artilharia ucraniana e os mísseis de longo alcance vêm atacando as linhas de suprimento e as bases da retaguarda russas, em um esforço para romper sua capacidade operacional e minar a moral da Rússia. Foguetes disparados de um lançador móvel Himars, de fabricação americana, surpreendem os motoristas nas estradas rurais próximas à linha de frente, enquanto as unidades ucranianas atacam alvos bem atrás das linhas russas.

Enquanto as forças ucranianas utilizam armas fornecidas pelo Ocidente, as tropas russas estão usando novas táticas e armas mortais próprias, incluindo drones de ataque e minas detonadas remotamente.

Em Staromaiorske, os soldados russos cavaram bunkers embaixo das casas do vilarejo com várias saídas para que uma casa explodisse como um formigueiro quando atacada, disse Dikyi.

O segredo do sucesso ucraniano no vilarejo, segundo ele, foi o desgaste da vontade de lutar dos soldados russos. O primeiro sinal do colapso foi quando 20 soldados abandonaram sua posição após reclamarem que os reforços não haviam chegado, disse ele.