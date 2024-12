Guerra na Síria: rebeldes ocupam cidade estratégica de Hama; forças de Damasco reconhecem retirada

A aliança islâmica Organização para a Libertação do Levante conseguiu quebrar as defesas do Exército leal a Damasco e entrar na estratégica cidade de Hama, a segunda capital provincial que ocupa desde o início da sua ofensiva há pouco mais de uma semana.

De acordo com um comunicado do seu comando militar, as facções islâmicas também afirmaram ter chegado à prisão central da cidade e libertado centenas de prisioneiros.

“As forças do regime vivem em um estado de anarquia em Hama, e os oficiais superiores fugiram (…) Nossas forças entraram na prisão principal e libertaram centenas de prisioneiros oprimidos”, disse a nota, acrescentando que “vários bairros de Hama foram libertos e os combates continuam”.

O Exército sírio reconheceu, em outro comunicado, a tomada da cidade após violentos combates que duraram vários dias contra a aliança islâmica, chamada Hayat Tahrir al Sham (HTS) em árabe, e que já conquistou Idlib por completo e grande parte de Aleppo, desde que iniciou sua ampla ofensiva em 27 de novembro.

“Para preservar a vida dos civis na cidade de Hama e não os envolver em combates dentro da cidade, as unidades militares (em Hama) retiraram-se e posicionaram-se fora da cidade”, informou o comunicado do Comando do Exército e das Forças Armadas. .

"Nos últimos dias, nossas forças armadas travaram batalhas ferozes para repelir e frustrar os ataques violentos e sucessivos lançados por organizações terroristas contra a cidade de Hama a partir de vários eixos e em grande número, utilizando todos os meios e equipamentos militares, e com a ajuda de grupos de imersão”, detalhou.

“Durante as últimas horas, dada a intensificação dos confrontos (...) e o aumento do número de mártires nas fileiras das nossas forças, estes grupos conseguiram penetrar e entrar em diversas zonas da cidade, apesar de terem sofrido pesadas perdas entre suas fileiras", acrescentou.

“O Comando Geral do Exército e das Forças Armadas afirma que continuará a cumprir o seu dever nacional de recuperação das áreas por onde entraram as organizações terroristas”, completou.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos confirmou que os combatentes da aliança “entraram na cidade” de Hama vindos de várias direções e que “estão envolvidos em combates violentos com as forças do regime”.