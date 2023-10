Guerra na Síria: ataque turco mata 29 combatentes curdos

Vinte e nove membros das forças de segurança curdas foram mortos e 28 estão feridos após um ataque aéreo turco contra um centro de treinamento policial no norte da Síria nesta segunda-feira, 9, segundo as autoridades curdas.

Uma academia de forças curdas foi um dos alvos atacados durante a noite, afirmaram as autoridades em comunicado, acrescentando que "29 membros das forças antinarcóticos morreram e outros 28 ficaram feridos", alguns em estado grave.

Números subindo

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou, por sua vez, que 30 membros das forças de segurança interna, conhecidas como Asayish, morreram e que outros 37 ficaram feridos no ataque "de um avião de guerra turco contra um centro de treinamento" nos arredores de Al Malikiyeh, na província de Hasaké.

O OSDH havia relatado anteriormente um número de 20 mortos.

Os hospitais e as mesquitas fizeram um apelo à doação de sangue, segundo correspondentes da AFP.

No meio do caos do prolongado conflito civil da Síria, os curdos sírios criaram uma zona semiautônoma no nordeste do país.

Bombardeios

Desde quinta-feira, a Turquia bombardeia alvos civis e militares na área, ataques que deixaram pelo menos 15 mortos, oito deles civis, segundo as autoridades curdas.

O Ministério turco da Defesa anunciou na sexta-feira ter lançado uma nova onda de ataques aéreos em retaliação a um ataque em Ancara no início deste mês, no qual dois seguranças ficaram feridos.

Um ramo do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), incluído na lista de grupos terroristas de Ancara e de seus aliados ocidentais, assumiu a responsabilidade pelo primeiro ataque cometido em Ancara, capital turca, desde 2016.

Entre 2016 e 2019, a Turquia, que tem soldados destacados no norte da Síria, realizou três grandes operações contra a região controlada pelos curdos.

Leia também: