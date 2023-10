Guerra Israel-Hamas: quarta aeronave da FAB com brasileiros repatriados decola de Tel-Aviv

A quarta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na "Operação Voltando em Paz", de repatriação de brasileiros em Israel, decolou nesta sexta-feira, 13, de Tel-Aviv rumo ao Rio de Janeiro. A bordo, estão 207 brasileiros resgatados do conflito e quatro animais de estimação.

O voo tem como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a previsão de chegada é para a madrugada do sábado, 14.

Com o número de embarcados da aeronave, o Brasil atingirá um total de 701 brasileiros repatriados.

A sexta aeronave da missão, que foi cedida pela presidência da República, pousou em Roma, na Itália, no período da manhã. O país tem servido como escala na operação.

No momento, a aeronave aguarda autorização para pousar no Egito e repatriar cerca de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Quantos brasileiros morreram em Israel?

Além da morte de Karla Stelzer, o governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valeanu, de 24 anos, e de Ranani Nidejelski Glazer.

Na última terça-feira, 10, Bruna Valeanu foi sepultada. Apesar de inúmeros israelenses não a conhecerem, marcaram presença em seu funeral, reforçando a união e solidariedade da comunidade local.

O ato contou ainda com a presença de Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel.

Nascida no Rio de Janeiro, Bruna Valeanu residia em Petah Tikva, Israel, desde 2015, e possuía dupla cidadania.

Anteriormente, na segunda-feira, 9, a morte de Ranani Nidejelski Glazer foi confirmada.

Ranani chegou a postar em uma rede social sobre o bombardeio em um bunker. Ele vivia em Israel há aproximadamente sete anos, e residia em Tel Aviv

Ele havia terminado recentemente o tempo de serviço militar, obrigatório no país, e trabalhava como entregador.

Informações indicam que tanto Ranani quanto Bruna e Karla estiveram presentes em uma mesma rave.

Para entender entre conflito Israel e Hamas: