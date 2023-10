Primeiro avião da FAB chega a Roma para repatriar brasileiros em Tel-Aviv

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que será usado para repatriação dos brasileiros que querem sair de Israel pousou em Roma nesta segunda-feira, 9.

As autoridades nacionais agora aguardam a permissão do governo de Israel para seguir viagem para Tel-Aviv. O país está em estado de guerra desde que o grupo terrorista Hamas lançou um ataque surpresa contra seu território no sábado, 7.

A aeronave KC-30 pousou em Roma às 7h50 desta segunda-feira (2h50, no horário de Brasília) depois de um voo de 9h partindo de Natal, no Rio Grande do Norte. O avião tem capacidade para 230 passageiros.

Diante da emergência, outra aeronave do mesmo modelo será usada para a repatriação de cidadãos brasileiros em Israel. O avião vai decolar de Brasília em direção à Roma às 16h.

A operação vai contar também com dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada uma.

#OperacaoVoltandoEmPaz A Força Aérea Brasileira, em coordenação com os Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, foi acionada para repatriar brasileiros que estão em #Israel.

Hoje (09/10), uma aeronave KC-30 pousou às 07h50min (horário local, 02h50min horário de Brasília) em… pic.twitter.com/GrH9FjDWnD — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) October 9, 2023

Em um comunicado emitido no fim de semana, o Itamaraty informou que pelo menos mil cidadãos brasileiros e seus dependentes procuraram a Embaixada brasileira em Israel para terem o nome incluído na lista de possíveis repatriados pelo governo. A maioria deles são turistas.

O ministério também anunciou que três brasileiros estão desaparecidos e um está ferido. Todos participavam de um festival de música no sul de Israel, a menos de 20km da Faixa de Gaza.

"A Embaixada em Tel-Aviv identificou, até o presente momento, três brasileiros desaparecidos e um ferido, todos binacionais, que participavam de festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza. O brasileiro ferido, também binacional, recebeu, hoje, alta do hospital e se encontra bem", diz a nota da pasta.

"A Embaixada colheu, até agora, por meio de formulário “online”, os dados de cerca de mil nacionais e seus dependentes, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel-Aviv e Jerusalém".

LEIA TAMBÉM