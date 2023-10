Guerra: Lula fala com presidente de Israel, condena 'ataques terroristas' e faz apelo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, em uma rede social, que conversou com Isaac Herzog, presidente de Israel, por telefone. Ele disse ter condenado os ataques terroristas, pediu que não falte água e remédios para hospitais e fez um apelo por um corredor humanitário na Faixa de Gaza.

"Conversei agora há pouco por telefone com o presidente de Israel Isaac Herzog. Agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao nosso país. Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao Presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais", escreveu o presidente.

"Não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança. E que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz", concluiu Lula.

O Brasil vem organizando voos para buscar brasileiros que querem deixar Israel e Gaza. Até o momento, o governo já deslocou seis aeronaves para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e Hamas. Ao todo, 494 brasileiros já foram deslocados desde o início da operação.

O primeiro voo, com 211 brasileiros, chegou ao país na madrugada de quarta-feira, 11, em Brasília. A segunda aeronave pousou na madrugada desta quinta, 12, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros, além de quatro animais domésticos. Um terceiro voo já deixou Tel Aviv nesta quinta, com 69 brasileiros, e deve aterrissar no Brasil na sexta-feira, 13, em Guarulhos, São Paulo.

