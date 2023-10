Guerra Israel-Hamas: Itamaraty confirma brasileiro de 59 anos desaparecido em Israel

A Interpol comunicou ao Itamaraty, no domingo, o desaparecimento do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo órgão. Ainda não há detalhes sobre a data do último contato, tampouco o local em que ele estava em Israel quando o grupo terrorista Hamas iniciou o ataque, no último dia 7.

De acordo com o Itamaraty, Nisenbaum tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido no momento. Até agora, a morte de três brasileiros foram confirmadas: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer, todos no ataque do Hamas. Três israelenses com ascendência brasileira também foram mortos: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

Nesta segunda-feira, o oitavo voo de repatriação de brasileiros situados em Israel pousou no Rio de Janeiro com 209 passageiros e nove animais de estimação. Com isso, a Operação Voltando em Paz já resgatou, desde o dia 10 de outubro, 1.410 brasileiros e 53 pets que estavam no país israelense, além de três cidadãs bolivianas.

Além deles, um grupo com pouco menos de 30 brasileiros ainda aguarda evacuação no sul da Faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito.

Quantos brasileiros morreram em Israel?

Além da morte de Karla Stelzer, o governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valeanu, de 24 anos, e de Ranani Nidejelski Glazer.

Na última terça-feira, 10, Bruna Valeanu foi sepultada. Apesar de inúmeros israelenses não a conhecerem, marcaram presença em seu funeral, reforçando a união e solidariedade da comunidade local.

O ato contou ainda com a presença de Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel.

Nascida no Rio de Janeiro, Bruna Valeanu residia em Petah Tikva, Israel, desde 2015, e possuía dupla cidadania.

Anteriormente, na segunda-feira, 9, a morte de Ranani Nidejelski Glazer foi confirmada.

Ranani chegou a postar em uma rede social sobre o bombardeio em um bunker. Ele vivia em Israel há aproximadamente sete anos, e residia em Tel Aviv.

Ele havia terminado recentemente o tempo de serviço militar, obrigatório no país, e trabalhava como entregador.

Informações indicam que tanto Ranani quanto Bruna e Karla estiveram presentes em uma mesma rave.

