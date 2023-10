Guerra Israel-Hamas: Governo envia avião presidencial para buscar brasileiros em Israel

O Governo Federal enviou, nesta quinta-feira, 12, a sexta aeronave para atuar na Operação Voltando em Paz, que repatria brasileiros em Israel. Trata-se de um avião VC-2 (Embraer 190), usado pela Presidência da República, que foi cedida para a missão. O modelo tem capacidade para 40 passageiros.

O acionamento foi feito em caráter de urgência, nesta tarde. A decolagem ocorreu da Base Aérea de Brasília, com destino a Roma, na Itália. De lá, o avião aguardará autorização para seguir rumo ao Egito, onde espera-se que a aeronave possa resgatar brasileiros que estão presos em Gaza.

Mais cedo nesta terça, decolou de Tel Aviv o terceiro voo da FAB para repatriar brasileiros. O avião, modelo KC-390, transporta 69 brasileiros que estavam na região e deve pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No grupo de passageiros, há duas gestantes.

Também nesta quinta-feira, 12, um avião com mais 214 brasileiros que estavam em Israel chegou ao Rio de Janeiro. O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou no Galeão, na Zona Norte da capital fluminense, por volta de 2h40, trazendo também cães e gatos. Foram, ao todo, 14 horas de viagem, sem escala.

O avião KC-30, um Airbus A330 200, havia decolado de Tel Aviv na tarde desta quarta com brasileiros que haviam ficado retidos em Jerusalém.

Brasileiros em Gaza

O governo brasileiro disse ter identificado cerca de 20 brasileiros, na maioria mulheres e crianças, que querem sair de Gaza. Parte deles estão abrigados em uma escola local. A embaixada brasileira em Tel Aviv solicitou formalmente ao Governo de Israel que não bombardeie o local.

O Itamaraty disse que contratou veículos para transportar os brasileiros até a fronteira do Egito, assim que o país autorize a passagem deles por Rafah, na divisa com Gaza. O Brasil negocia com o Egito a liberação da passagem dos brasileiros.