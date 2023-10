Guerra Israel-Hamas: entenda como deve funcionar a repatriação de brasileiros em Tel-Aviv

O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta segunda-feira, 9, que a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou operação para repatriação de brasileiros que querem sair de Israel por causa da guerra do país contra o Hamas.

Serão usadas seis aeronaves para buscar os cidadãos, em sua maioria turistas em Tel-Aviv e Jerusalém.

Em um comunicado, a FAB informou que conseguiu a autorização do governo israelense para sobrevoos e pousos em seu território. O órgão também está "acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e na Palestina".

O primeiro avião para repatriação dos brasileiros, um KC-30, decolou de Natal (RN) neste domingo, às 18h e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 desta segunda-feira (horário de Brasília). Outra aeronave do mesmo modelo também será usada para esta missão em Israel. O avião decola de Brasília em direção a Roma às 16h de hoje.

Diante da guerra entre Israel e Hamas, o Itamaraty também afirmou que a repatriação vai contar com mais dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada uma.

Em nota, a pasta recomendou aos brasileiros em Israel que evitem quaisquer deslocamentos não essenciais para a região.

"A Embaixada em Tel-Aviv identificou, até o presente momento, três brasileiros desaparecidos e um ferido, todos binacionais, que participavam de festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza. O brasileiro ferido, também binacional, recebeu, hoje, alta do hospital e se encontra bem", diz a nota da pasta.

"A Embaixada colheu, até agora, por meio de formulário “online”, os dados de cerca de mil nacionais e seus dependentes, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel-Aviv e Jerusalém".

Quem é prioridade na saída de Israel?

"Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, deverão ser priorizados os residentes no Brasil, sem passagem aérea", diz a nota.

"Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera a recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar".

A nota também acrescenta: "O Escritório de Representação em Ramala segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área, está implementando plano de evacuação desses nacionais da região, em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo".

Brasileiros desaparecidos

O ministério também anunciou que três brasileiros estão desaparecidos e um está ferido. Todos participavam de um festival de música no sul de Israel, a menos de 20km da Faixa de Gaza, quando começaram os bombardeiros no sábado, 7.

