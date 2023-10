Guerra Israel-Hamas: brasileiros que tentam deixar Gaza passarão noite em casa perto da fronteira

Um grupo de brasileiros que tenta sair da Faixa de Gaza e está sendo resgatado pelo governo brasileiro vai passar a noite em uma casa alugada, perto da fronteira com o Egito, informou o Palácio do Planalto.

O grupo, de 16 pessoas, incluindo mulheres e crianças, estava abrigado na escola católica Rosary Sisters, no norte de Gaza, e conseguiu neste sábado sair de lá em ônibus fretado pelo governo brasileiro.

Eles seguiram por uma rota de cerca de 25km até Khan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza. No caminho, muita destruição e alguns obstáculos resultantes da guerra. Na chegada, eles se juntaram a outro grupo de 12 brasileiros que querem voltar ao Brasil. Ao todo, são 28 pessoas, com 14 crianças, oito mulheres e seis homens adultos.

Para garantir uma noite mais tranquila, o governo do Brasil alugou uma pequena casa já em Rafah, a uma caminhada de distância do posto de fronteira com o Egito, para os 16 que estavam na escola.

"Ali eles ficarão aguardando o momento de passar, quando a fronteira se abrir. Uma enorme diferença em relação à tensão e às bombas de onde estavam até hoje pela manhã", afirmou o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia. "Graças a Deus eles estão longe da parte mais intensa dos bombardeios”.

Assim que eles cruzarem a fronteira e ficar definida a logística final de retorno, a aeronave da Presidência da República destacada para resgatar o grupo sairá de Roma, na Itália, para o aeroporto designado no Egito. A aeronave é um VC-2 da Embraer com 40 lugares.

Durante todo o sábado, o governo brasileiro seguiu em articulações com autoridades palestinas, do Egito e de Israel para viabilizar o cruzamento em segurança da fronteira do território palestino com o Egito em Rafah. “Assim que abrir, imediatamente a gente consegue fazer o nosso pessoal cruzar", comentou Candeas.

Até agora, a Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, já permitiu o retorno de 916 brasileiros e 24 animais de estimação em cinco voos da Força Aérea Brasileira que saíram de Tel Aviv, em Israel.