Guerra Israel e Hamas: Argentina recebe 244 cidadãos do país retirados de Tel-Aviv

Um total de 244 argentinos retirados de Israel foi recebido neste domingo, 15, por familiares e autoridades em Buenos Aires.

Foi o primeiro voo da Aerolíneas Argentinas, vindo de Roma, a trazer argentinos que estavam em Israel, após o ataque do Hamas e a declaração de guerra das autoridades israelenses.

Eles foram recebidos pelo chanceler argentino Santiago Cafiero no aeroporto de Ezeiza. Outros voos com pessoas trazidas de Israel no fim da semana tiveram como destino a Colômbia e o Chile.

Origem da guerra entre o Hamas e Israel

Israel foi alvo de um ataque surpresa do grupo Hamas em 7 de outubro, no território sul próximo à fronteira com Gaza.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, o grupo extremista matou cerca de 1.300 israelenses, entre civis e militares, e sequestrou dezenas de pessoas, levando-as para a Faixa de Gaza.

Como retaliação, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou um intenso bombardeio ao território palestino controlado pelo Hamas. Tel-Aviv também emitiu uma ordem militar para que as pessoas evacuassem o norte de Gaza para o sul, a decisão foi descrita pelo órgão de direitos humanos da ONU como “um crime contra a humanidade”.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, em Gaza, mais de 2.300 palestinos, entre civis e militares, já morreram na região desde o início do conflito.

A guerra entre Israel e Hamas chega a seu nono dia neste domingo, 15, sob a expectativa de uma invasão terrestre do exército israelense na Faixa de Gaza, território palestino regido pelo grupo terrorista onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas, agora sob cerco total.

(Com Estadão Conteúdo)