Guerra: Israel convoca 300 mil reservistas e realiza a maior mobilização desde 1973

O Forças de Defesa de Israel (IDF) realizou a convocação de 300 mil reservistas, cerca de 3% da população, em 48 horas para reforçar o exército em meio a guerra com o Hamas. O general israelense Daniel Hagari afirmou que “nunca se mobilizou tantos reservistas tão rapidamente".

Segundo o portal The Times of Israel, esta é a maior mobilização desde a Guerra do Yom Kippur, conflito envolvendo Israel contra Egito e Síria em 1973, quando o país convocou 400 mil reservistas. Após um ataque sem procedentes do grupo terrorista Hamas contra Israel, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou guerra e afirmou que não irá parar até que a infra-estrutura militar do grupo palestino seja desmantelada.

No balanço divulgado pelo ministério da Saúde de Israel, o número de mortos já passou de 1.200 pessoas. Além disso, são mais 2,3 mil feridos nos hospitais israelenses, sendo 365 em estado grave. Em Gaza, as autoridades apontam que 413 pessoas morreram até o momento após o contra-ataque de Israel realizado no último domingo.

Faixa de Gaza sem comida e eletricidade