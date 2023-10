Guerra: Gaza pede profissionais de saúde voluntários para lidar com escassez de pessoal

As autoridades da Faixa de Gaza apelaram à comunidade internacional para que envie profissionais de saúde voluntários à região, informou a Al-Jazeera nesta segunda-feira. O objetivo é mitigar a escassez de profissionais de saúde no local.

"Apelamos ao mundo, às organizações internacionais e às ações de emergência para que enviem delegações médicas voluntárias de todas as especialidades para resgatar os civis feridos da Faixa de Gaza", disse Marwan Abu Saada, Diretor Geral de Cooperação Internacional do Ministério da Saúde.

Funcionários do Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, disseram que os profissionais não conseguem lidar com as enormes demandas que lhes são impostas.

O cirurgião Abdelkader Hammad disse ao Fantástico que, com os ataques aéreos, "fica muito difícil se tratar no hospital". Ele afirmou que a situação "é de cortar o coração", e descreveu o cenário: agora, as crianças feridas ficam pelos corredores, e as salas de cirurgia foram divididas para acomodar mais operações.