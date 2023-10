Guerra: embaixador de Israel quer que Brasil lidere movimento internacional condenando o Hamas

O embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou esperar que o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), lidere uma dura condenação internacional contra o Hamas. O grupo terrorista palestino surpreendeu o mundo, ao atacar o sul de Israel, na manhã do último sábado, com foguetes, bombardeios e assassinatos e sequestros de civis.

"O Brasil é um país importante na arena internacional. Esperamos que o Brasil lidere uma condenação muito forte contra as ações terroristas do Hamas, para que ninguém mais pense em fazer isso", disse o embaixador, em entrevista ao GLOBO.

Brasil diante da guerra

Zonshine afirmou que, se dependesse de Israel, o Brasil passaria a considerar o Hamas como terrorista, como fazem outros países, como os Estados Unidos e o Canadá. A diplomacia brasileira só classifica um grupo como tal se houver aprovação das Nações Unidas.