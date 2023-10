Guerra de Israel-Hamas: Rússia defende criação de Estado Palestino como solução para o conflito

O governo da Rússia declarou nesta segunda-feira, 9, que a criação de um Estado Palestino seria a melhor solução para a guerra entre Israel e o Hamas.

Segundo a rede Al Jazeera, a sugestão foi apresentada pelo Ministro das Relações Exteriores russo, Seguei Lavrov, durante uma entrevista coletiva com o chefe da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, que visitou Moscou depois que o grupo terrorista lançou um ataque surpresa contra Israel sábado, 7.

"Não podemos estar de acordo com aqueles que afirmam que a segurança só pode ser garantida com o combate contra o terrorismo. Criar um Estado Palestino que coexista com Israel é o caminho mais confiável para resolver o conflito".

Lavrov defendeu que o conflito armado por si só não vai garantir a segurança dos civis e negociações de paz. “Não podemos concordar com aqueles que dizem que a segurança só pode ser garantida através da luta contra o terrorismo.”

Fim do conflito

De acordo com o Ministro, o presidente russo Vladimir Putin está preocupado com o fato de centenas de israelenses e palestinos terem morrido, além da Faixa de Gaza ter sido alvo da retaliação por parte do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Em meio a guerra contra a Ucrânia, Lavrov ressaltou também que o governo russo está atento às questões as divergências entre Israel e seus vizinhos árabes. Mesmo assim, as autoridades estão dispostas a trabalhar com a Liga Árabe para encerrar o conflito o mais rápido possível.

“O problema palestino não deveria ser adiado ainda mais. O conflito precisa acabar”, disse.