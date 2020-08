Guerra civil de 17 anos pode chegar ao fim no país das rainhas guerreiras

Conhecido pela liderança das mulheres no governo durante séculos a fio, o Sudão, que já foi um dos reinos mais prósperos do mundo, finalmente deu um passo importante para colocar fim à guerra civil mais longa do planeta, que já dura 17 anos. Nesta segunda-feira, dia 31, comandantes de grupos de oposição e o governo local concordaram em assinar um acordo de paz. O conflito já matou centenas de milhares de pessoas.

O acordo permite que grupos rebeldes tenham representação política e possam recuperar seus direitos à posse de terra. Eles também poderão se integrar às forças armadas. Os cinco maiores grupos rivais concordaram em assinar o tratado de paz, em uma resolução histórica.

Cerca de 300.000 pessoas morreram e 2,5 milhões ficaram desabrigadas desde que as forças do governo e milícias árabes se uniram para reprimir grupos rebeldes formados por outras etnias em 2003. Os confrontos tomaram conta de um território do tamanho da França.

Antiga colônia do Reino Unido, o Sudão conquistou a independência em 1956. Desde então, o país se viu imerso em décadas de conflito, em geral disparados por rivalidades entre cristãos e muçulmanos.

Atravessado pelo Rio Nilo e vizinho do Egito, o Sudão já foi um dos países mais importantes da Antiguidade. Governado por rainhas, que ordernaram a construção de inúmeras pirâmides, como no Egito, o país já foi o centro de um grande império na África.

O país é rico em petróleo, que responde por pelo menos 70% das exportações, e ouro. Com uma histórica riquíssima, centenas de pirâmides e outros pontos históricos, o Sudão pode se abrir ao turismo caso a paz de fato prevalesça.