Guarda Revolucionária do Irã alega ter atacado QG do Mossad em Tel Aviv; Israel não comenta

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira que atacou o Mossad (centro do serviço de inteligência externa de Israel) em Tel Aviv, no quinto dia de conflito militar aberto. Israel não fez comentários sobre o suposto ataque, e restrições governamentais significam que alguns alvos atingidos não podem ser reportados por empresas de mídia operando no país.

A Guarda "atacou o centro de inteligência militar do Exército do regime sionista, AMAN, e o centro de planejamento de operações terroristas do regime sionista, o Mossad, em Tel Aviv. Este centro está atualmente em chamas", afirma um comunicado lido na televisão estatal.

A agência estatal do Irã Tasnim postou uma série de fotos que, segundo diz, mostram o quartel-general do Mossad em chamas após ser atingido por mísseis do Irã.

Saiba o que é o Mossad

Oficialmente chamado de Instituto para a Inteligência e Operações Especiais, o Mossad é responsável, desde 1949, por operações secretas e de espionagem fora de Israel. Comparável à CIA dos Estados Unidos ou ao MI6 do Reino Unido, o órgão tem como principais objetivos evitar que inimigos adquiram e desenvolvam armas não-convencionais e prevenir ataques terroristas. A organização é comandada por um diretor, atualmente David Barnea, que responde diretamente ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Trata-se de um dos principais braços da Comunidade de Inteligência de Israel, composta também pela Aman (Direção de Inteligência Militar, criada em 1950) e a Shin Bet (agência de inteligência mais voltada à segurança interna).