Groenlândia registra temperaturas entre 20 e 30 graus acima da média

A Groenlândia registrou nos últimos dias temperaturas de 20 e até 30 graus acima da média nesta época do ano, com o termômetro positivo em muitos pontos do imenso território ártico, informou nesta quarta-feira, 22, o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI).

A capital, Nuuk, registrou 13 ºC no dia 20 de dezembro, quando a temperatura média costuma ser de -5,3 ºC. Em Qaanaaq, ao norte, o termômetro chegava a 8,3 ºC quando a média é de -20,1 ºC nessa época do ano.

“Uma das razões pelas quais vemos altas temperaturas é o fenômeno meteorológico de 'foehn'”, um vento quente bastante comum na ilha, explicou à AFP Caroline Drost Jensen, climatologista do DMI. No entanto, não é normal "que ocorra em uma área tão vasta e simultaneamente durante um longo período de tempo", acrescentou.

Apesar disso, não é um fenômeno inédito, segundo a especialista, já que não foram ultrapassados os registros absolutos de temperaturas máximas ou dos últimos 30 anos para o mês de dezembro.

No Ártico, o aquecimento segue três vezes mais rápido do que em outras partes do planeta.

"O aquecimento global sustenta as elevadas temperaturas que vemos atualmente na Groenlândia e as torna geralmente mais altas ... do que no passado", resumiu Drost Jensen.

No verão passado, uma onda de calor provocou um episódio de degelo "maciço" da calota polar, com perdas de 8.000 toneladas de gelo por dia, o dobro da média do verão.

Em agosto choveu no pico mais alto da Groenlândia (3.216 metros), algo nunca visto antes.

