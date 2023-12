Greve surpresa causa fechamento do Eurotúnel, que liga França e Reino Unido com ferrovia sob o mar

Uma greve imprevista dos funcionários franceses da Eurotunnel, empresa gestora do túnel sob o Canal da Mancha, provocou, nesta quinta-feira, 21, o fechamento dessa via ferroviária entre França e Reino Unido.

Todos os trens de passageiros Eurostar que circulam pelo túnel entre Paris, Bruxelas e Amsterdã em direção a Londres, assim como os veículos que transportam carros e caminhões, estão bloqueados até novo aviso.

A greve, deflagrada pelos sindicatos franceses, provocou "a interrupção total do serviço e o fechamento dos nossos terminais na França e no Reino Unido", informou a Getlink, administradora do Eurotúnel, em um comunicado.

"As organizações sindicais rejeitaram o bônus excepcional de €1.000 (US$ 1.100) anunciado pela direção e convocaram uma greve para exigir que seja triplicado", continuou a nota.

O anúncio do cancelamento dos trens da tarde para Paris, Bruxelas e Amsterdã, partindo da estação de St. Pancras, em Londres, causou pânico entre os passageiros, segundo uma jornalista da AFP presente no local.

Os inúmeros viajantes que planeavam embarcar para o continente para as festas de fim de ano correram para tentar mudar seu bilhete para o dia seguinte, ou reservar um dos voos ainda disponíveis da capital britânica.