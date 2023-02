Greve paralisa oito aeroportos na Alemanha

Oito aeroportos na Alemanha, incluindo os de Frankfurt e Munique, estavam paralisados nesta sexta-feira, 17, devido a uma greve de funcionários, em um momento de negociações salariais tensas.

No aeroporto de Frankfurt, o maior do país, "a situação é muito tranquila, quase não há passageiros nos corredores" e uma dezena de voos estão programados para esta sexta-feira, contra mil em um dia normal, afirmou à AFP Dieter Hulick, porta-voz da operadora Fraport.

O aeroporto de Munique também não terá voos até 1h00 de sábado, horário local, o que afetará mais de 700 pousos e decolagens, afirmou Corinna Born, porta-voz da operadora do aeroporto.

Os voos para emergências médicas e técnicas e outros voos para a Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira, não serão afetados.

O sindicato alemão Verdi convocou a greve com o objetivo de provocar "fortes consequências, em particular nos voos nacionais, que vão de atrasos até cancelamentos ou, inclusive, a paralisação parcial do tráfego", de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

Verdi iniciou negociações setoriais para os funcionários do setor público, equipes de terra dos aeroportos e trabalhadores do setor de segurança. O sindicato exige melhores salários para compensar a perda do poder de aquisitivo provocada pela inflação elevada.

A paralisação de um dia afeta os aeroportos das cidades de Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munique, Stuttgart e Leipzig.