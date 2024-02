Greve nos aeroportos da Alemanha leva ao cancelamento de mais de mil voos

Uma greve dos funcionários da área de segurança em vários aeroportos da Alemanha forçou o cancelamento de mais de mil voos nesta quinta-feira, antes da continuação das negociações salariais coletivas. A greve foi convocada pelo sindicato dos serviços Verdi em 11 aeroportos e deverá levar à suspensão de pelo menos 1.100 voos em todo o país.

Só em Frankfurt, principal aeroporto da Alemanha, 310 das 1.120 partidas e chegadas previstas para quinta-feira foram canceladas, disse à AFP um porta-voz da operadora Fraport.

“A greve começou bem”, disse Wolfgang Pieper, chefe das negociações salariais de Verdi, à AFP na manhã de quinta-feira. A taxa de participação é “boa a muito boa”, atingindo 100% no aeroporto de Colónia/Bona, acrescentou.

Em um contexto de inflação que atinge os bolsos dos trabalhadores, o sindicato exige um aumento salarial de 2,80 euros por hora e bónus para os 25 mil funcionários do setor, inicialmente rejeitado pela Associação Federal das Empresas de Segurança da Aviação. As negociações coletivas deverão continuar no dia 6 de fevereiro em Berlim.