Grécia registra novos focos de incêndios em meio à onda de calor

A Grécia registrou, neste domingo, novos focos de incêndio na ilha de Evia, como parte de uma onda de calor que se iniciou em 3 de agosto e voltou a acionar mais alertas de evacuação. O incêndio é o pior já registrado na região nos últimos 30 anos, resultado de uma elevação nas temperaturas locais, que chegaram a 45 graus Celsius nos últimos dias.

O prefeito do município de Istiaia, no norte de Evia, chegou a dar entrevista na rede de televisão local para pedir mais ajuda no combate aos incêndios, principalmente com o apoio de aviões e helicópteros.

Na noite de sábado, a guarda costeira grega evacuou 83 pessoas das praias do norte de Evia, após a evacuação de mais de 1 mil pessoas na sexta-feira.

Neste domingo, o Corpo de Bombeiros disse que 575 bombeiros, 35 equipes de solo e 89 veículo estavam trabalhando para a contenção das chamas, além de quatro helicópteros e três aviões.

Outros três grandes incêndios também eclodiram neste domingo na região do Peloponeso, no sul da Grécia e na ilha de Creta, ao sul.