Grécia: praias reabrem e banhistas são fiscalizados por drones

O verão começou mais cedo neste ano na Grécia, e com uma novidade. Depois de conseguir reduzir a curva de crescimento do coronavírus, o país reabriu as praias. O funcionamento de clubes à beira-mar, comuns no litoral do Mediterrâneo, também foi autorizado. Com o sol brilhando e as temperaturas atingindo quase 30 graus Celsius, havia o temor de que as praias lotassem. Por isso, as autoridades tomaram o cuidado de definir previamente uma série de medidas para o primeiro ano do verão do coronavírus no Hemisfério Norte.

“Reabrir as praias é como um passo rumo ao desconhecido, um mundo novo”, disse Giorgos Papanicolaou, prefeito de Glyfada, cidade com belas praias próxima a Atenas, no último final de semana. Por enquanto, vem dando tudo certo.

São permitidas no máximo 40 pessoas a cada 1.000 metros quadrados de praia. Também é preciso manter um distanciamento de outros banhistas que pode chegar a 10 metros. Quem infringe essas determinações pode levar uma bronca dos drones que sobrevoam as praias. Funcionários das prefeituras controlam os equipamentos e disparam alertas sonoros com mensagens como “mantenha distância determinada, respeite a saúde pública.”

A Grécia tem hoje apenas pouco mais de 2.800 casos de coronavírus, enquanto países como a Itália e Espanha registram mais de 220.000 infectados. Agora, começa aos poucos a reabrir sua economia.

Os clubes de praia, que lotam no verão, já voltaram a funcionar com algumas restrições. Até segunda ordem, não podem vender bebidas alcoólicas nem ter baladas à noite. O objetivo é evitar que muita gente fique concentrada no mesmo lugar, ao mesmo tempo.

O turismo representa mais da 20% do PIB da Grécia. Boa parte dos turistas é da Alemanha (14%), Reino Unido (11%), Bulgária (10%) e Itália (5%).

Com as temperaturas acima dos 25 graus Celsius em muitos países europeus e uma queda nos casos de coronavírus, os governos aos poucos se planejam para algumas atividades. A Itália se prepara para liberar as praias nesta temporada de férias. Algumas regras já foram delineadas.

Antes de colocar o pé na areia, todos deverão ter a temperatura medida por fiscais. Quem tiver febre, não entra. Também será preciso manter uma distância mínima de 2 metros nos banheiros públicos. Para os governantes europeus, não é hora de correr o risco de perder os resultados obtidos nas últimas semanas com um aumento menor do número de infectados.