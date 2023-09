Grécia mobiliza helicópteros e barcos para resgatar moradores presos em enchentes

Helicópteros, bombeiros equipados com barcos e militares estão tentando resgatar dezenas de moradores de várias cidades inundadas no centro da Grécia após chuvas torrenciais. As precipitações intensas foram registradas na segunda e na terça-feira na região de Magnésia, 300 quilômetros ao norte de Atenas, especialmente em sua principal cidade, a portuária Vólos, e nas vilas da montanha de Pelion.

As chuvas se deslocaram na quarta-feira para as cidades ao redor de Karditsa e Trikala, na região central da Tessália.

Em muitos lugares, as cheias dos rios transformaram as ruas em verdadeiros córregos. Muitas casas foram inundadas e carros foram arrastados nas cidades de Vlochos, Metamorfosi, Palamas, Keramidi e Farkadona, que também ficaram sem eletricidade.

Tempestade Daniel

A tempestade, chamada "Daniel", trouxe um recorde de precipitação em um período de 24 horas, classificado pelos especialistas como um fenômeno "extremo". Até o momento, há quatro mortos e pelo menos seis desaparecidos.

"É um dos momentos mais difíceis da minha vida; a água entrou na minha casa ontem à noite [quarta-feira], e as crianças tiveram que ir para a casa de um vizinho", disse Eleftheria Kotarela, uma mãe de três filhos, com lágrimas nos olhos.

"A situação é dramática. Há tanta água que não acredito que possamos evitar danos", acrescentou Dimitris Theodorou, de 70 anos, cujas plantações de milho ficaram inundadas.

A planície da Tessália, a mais extensa deste país montanhoso, tem muitos rios e agora se transformou em "um imenso lago", afirmou Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros gregos, em imagens divulgadas pelo canal estatal ERT, que mostrou helicópteros das equipes de resgate evacuando pessoas para o estádio de Karditsa.

Casas inundadas

