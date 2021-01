Grande explosão atinge prédio em Madri e deixa ao menos 3 mortos

Uma forte explosão abalou um prédio no centro de Madri, na Espanha, por volta das três da tarde (local, 11h de Brasília), segundo o site El País. A explosão atingiu os quatro andares superiores do edifício. O balanço de vítimas confirmou a morte de três pessoas, uma desaparecida e que outras oito ficaram feridas, uma delas em estado grave.

A emissora estatal TVE diz que uma residência de idosos próxima ao local foi evacuada. Foi confirmado que nenhum idoso se feriu. Imagens mostram uma equipe do serviço de emergências atendendo algumas vítimas na calçada. A TVE também disse que uma das vítimas da explosão é uma mulher de 85 anos. Um porta-voz do governo de Madri confirmou que um dos mortos não era morador do prédio e passava pela rua no momento da explosão.

“Permitam-me fazer uma avaliação preliminar, com todos os cuidados. Parece que houve uma explosão de gás no edifício residencial da Paróquia de La Paloma. Pelo menos duas mortes ocorreram “, afirmou o prefeito de Madri, José Luis Martínez Almeida, no local do acidente.

O prefeito também informou que o prédio está pegando fogo por dentro e há receio de uma nova explosão. “Não se considera prudente intervir agora. Se o fogo for apagado, pode ocorrer uma retenção de gás que pode afetar gravemente a estabilidade do prédio”.

Primeiras imagens do centro de Madrid após explosão. Não há informações sobre feridos. pic.twitter.com/W6YiA4RJDf — AO VIVO (@audienciaaovivo) January 20, 2021

Fontes policiais indicam que a explosão ocorreu quando trabalhadores faziam a verificação da instalação de gás do prédio, um centro paroquial da Igreja da Virgen de la Paloma. O prédio possui escritórios, um centro de acolhimento da Caritas, salas de reuniões, um salão e três casas para sacerdotes.

Nove equipes de bombeiros e 11 unidades de pronto atendimento já estão no local, isolado pela polícia. As equipes ainda tentam controlar o incêndio.

Ao lado do prédio, há uma escola que não tinha alunos por conta da suspensão de aulas presenciais pela pandemia de covid-19. Parte da parede do prédio caiu sobre o pátio do colégio.

A Rua de Toledo fica próximo ao monumento Arco de Toledo, ponto turístico da capital espanhola. Além de prédios residenciais, a área tem diversos bares e restaurantes.

Balance #explosión en la calle Toledo. 2 personas fallecidas, 6 heridos leves, uno moderado y uno grave trasladado a La Paz. @SAMUR_PC @BomberosMad @policiademadrid y @policia continúan trabajando en la zona. pic.twitter.com/N4IbUD0PY9 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Leire Reparaz, que mora perto de Puerto de Toledo, disse à Associated Press que ouviu uma forte explosão.

“Não sabíamos de onde vinha o som. Todos nós pensamos que era da escola. Subimos as escadas até o topo do nosso prédio e pudemos ver a estrutura do prédio e muita fumaça cinza ”, disse o morador de Madrid de 24 anos.

Uma forte explosão aconteceu há pouco num edifício localizado no centro de Madri. Esse 2020 que teima em nos deixar pic.twitter.com/bAxo70Y5z4 — Diego Guichard (@diegoguichard) January 20, 2021

Reportagem em atualização.