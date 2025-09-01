GPS falha em avião que levava presidente da Comissão Europeia e há suspeita de ação russa

Um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfrentou falha nos sistemas de navegação por GPS após uma suposta interferência russa durante a aproximação ao aeroporto de Plovdiv, na Bulgária, neste domingo. A tripulação precisou recorrer a cartas de navegação em papel para concluir o pouso, que ocorreu em segurança.

Segundo o Financial Times, três fontes com conhecimento direto do episódio relataram que autoridades búlgaras suspeitam da intervenção russa no sinal — prática conhecida como jamming, que bloqueia ou distorce a geolocalização via satélite. Um funcionário da Comissão Europeia confirmou ao jornal britânico que recebeu das autoridades locais a avaliação de que houve “interferência flagrante”.

Até o momento, a Comissão Europeia e o governo búlgaro não divulgaram detalhes técnicos ou uma confirmação oficial, num período em que países da União Europeia têm registrado aumento nas perturbações de GPS, sobretudo em regiões próximas ao conflito na Ucrânia.

Procedimentos adotados pela tripulação

Na prática, a pane obrigou os pilotos a abandonar o uso de instrumentos baseados em satélite e adotar procedimentos tradicionais de contingência, como navegação por rádio e cartas aeronáuticas impressas. Apesar da falha, não houve risco à segurança do voo.

A suspeita de ação russa ainda não foi corroborada por provas técnicas, e não há informações públicas sobre o tipo de aeronave envolvida, as condições meteorológicas no momento ou os sistemas específicos afetados além do GPS.