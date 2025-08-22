Governo Trump suspende vistos para caminhoneiros após acidente fatal

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) a suspensão da emissão de vistos para motoristas de caminhão, que acusa de colocarem "a vida dos americanos em risco" nas estradas.

"Com efeito imediato, suspendemos a emissão de vistos de trabalho para caminhoneiros comerciais", anunciou na rede social X o secretário de Estado, Marco Rubio, sobre um tema cada vez mais importante para os apoiadores do presidente Donald Trump.

"O número crescente de estrangeiros que dirigem caminhões de grande porte nas estradas americanas coloca em risco a vida dos cidadãos e prejudica o sustento dos caminhoneiros americanos", acrescentou Rubio, que não apresentou números que sustentem a acusação.

O governo Trump já havia reclamado de que muitos caminhoneiros estrangeiros não falavam inglês.

O anúncio do secretário de Estado é feito após um caminhoneiro estrangeiro ser indiciado pela morte de três pessoas em uma rodovia da Flórida devido a uma manobra ilegal. Originário da Índia, Harjinder Singh teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos a partir do México, e foi reprovado em um teste de inglês após o acidente, segundo agentes federais.

O caso foi noticiado com destaque pela imprensa americana e ganhou dimensão política, em parte porque Singh obteve sua habilitação comercial na Califórnia, onde reside. O estado é governado por democratas contrários à abordagem dura de Trump contra a imigração.

"Esse acidente foi uma tragédia evitável, diretamente causada por decisões imprudentes e agravada por falhas desprezíveis", disse o secretário de Transporte, Sean Duffy.