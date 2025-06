Governo Trump restringe acesso de congressistas a centros de detenção de migrantes nos EUA

Congressistas do Partido Democrata acusam a Casa Branca de bloquear o acesso a instalações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), responsável pela detenção e deportação de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. De acordo com uma lei federal, membros do Congresso americano têm direito de inspecionar centros do ICE sem aviso prévio. No entanto, mudanças nas regras da agência passaram a exigir que os legisladores solicitem permissão de entrada com ao menos três dias antecedência, e autorizam que os acessos sejam negados ainda assim.

No centro da discussão está o 10º andar de um prédio federal no sul de Manhattan, em Nova York, uma área onde os agentes de imigração costumam manter dezenas de imigrantes detidos antes de transferi-los para centros de detenção. Oito membros do Congresso acusam autoridades federais de bloquear seu direito de examinar as condições do que deveria ser uma parada temporária, mas que eles acusam de ter ultrapassado essa prerrogativa.

À medida que o governo do presidente Donald Trump expande sua caça à imigração, o espaço ficou que deveria abrigar pessoas por algumas horas ficou superlotado. Relatos de pessoas que passaram pelo local afirmam que os imigrantes têm dormindo espalhadas pelo chão, muitas vezes por dias.

As descrições das condições do local, que fica dentro do escritório regional do ICE em Nova York, levaram vários congressistas democratas a exigir que sua entrada fosse autorizada para fins de supervisão. Essas exigências, no entanto, foram negadas. Em um episódio, políticos chegaram a entrar em confronto com agentes da Imigração.

Nesta quinta-feira, o congressista democrata Bennie Thompson criticou o novo regulamento, emitido pela secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, afirmando que ele “não só é sem precedentes, como é uma afronta à Constituição e à lei federal”.

— O ICE não está acima da supervisão e o Departamento [de Segurança Nacional, DHS na sigla em inglês] deve cumprir a lei — apontou Thompson.