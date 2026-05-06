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Governo Trump processa New York Times por discriminação contra homem branco

Processo da agência trabalhista dos EUA aponta que jornal teria preterido candidato branco em vaga editorial em 2025

New York Times: jornal é processado por agência dos EUA por suposta discriminação em promoção interna (Leandro Fonseca / EXAME)

New York Times: jornal é processado por agência dos EUA por suposta discriminação em promoção interna (Leandro Fonseca / EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08h51.

O The New York Times foi processado pela Equal Employment Opportunity Commission sob acusação de discriminação racial e de gênero em uma decisão de promoção interna tomada no início de 2025.

A ação, apresentada em um tribunal federal de Manhattan, afirma que o jornal deixou de promover um funcionário branco a um cargo editorial por causa de sua raça e gênero.

Segundo a agência, a vaga foi preenchida por uma mulher não branca que teria menos experiência.

Em resposta, o The New York Times classificou as acusações como “politicamente motivadas” e afirmou que suas práticas de contratação são baseadas em mérito, com foco em recrutar e promover os melhores profissionais.

O jornal disse ainda que pretende se defender de forma vigorosa na Justiça.

Processo ocorre em meio à ofensiva contra políticas de diversidade

O caso está inserido em uma estratégia mais ampla liderada por Andrea Lucas, presidente da comissão, que busca reverter programas corporativos de diversidade.

A iniciativa está alinhada à agenda do presidente Donald Trump, que assinou no início do mandato uma ordem executiva para encerrar políticas de diversidade no governo federal.

Sob sua gestão, a agência tem defendido que iniciativas que concedam preferência com base em raça, gênero ou origem podem ser ilegais.

Em dezembro, Lucas chegou a incentivar homens brancos a apresentarem denúncias caso considerassem ter sido alvo de discriminação.

De acordo com o processo, o funcionário, descrito como um editor experiente na cobertura imobiliária, foi excluído da etapa final de entrevistas para o cargo de editor-adjunto.

Nenhum dos candidatos que avançaram era homem e branco, e o jornal acabou contratando uma candidata externa. Após o episódio, ele apresentou uma queixa formal à Equal Employment Opportunity Commission.

A comissão pede compensação financeira ao funcionário, aplicação de danos punitivos e a imposição de uma ordem judicial para impedir práticas semelhantes no futuro.

Jornal acumula embates com o governo

O processo ocorre em meio a outros conflitos entre o The New York Times e o governo Trump. Em dezembro, o jornal e o repórter Julian E. Barnes acionaram o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alegando que novas regras de acesso ao Pentágono violavam a liberdade de imprensa.

Uma decisão anterior considerou inconstitucionais restrições à atuação de jornalistas no local, embora uma instância superior tenha permitido temporariamente a exigência de escolta para repórteres.

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