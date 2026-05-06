Governo Trump processa New York Times por discriminação contra homem branco

O The New York Times foi processado pela Equal Employment Opportunity Commission sob acusação de discriminação racial e de gênero em uma decisão de promoção interna tomada no início de 2025.

A ação, apresentada em um tribunal federal de Manhattan, afirma que o jornal deixou de promover um funcionário branco a um cargo editorial por causa de sua raça e gênero.

Segundo a agência, a vaga foi preenchida por uma mulher não branca que teria menos experiência.

Em resposta, o The New York Times classificou as acusações como “politicamente motivadas” e afirmou que suas práticas de contratação são baseadas em mérito, com foco em recrutar e promover os melhores profissionais.

O jornal disse ainda que pretende se defender de forma vigorosa na Justiça.

Processo ocorre em meio à ofensiva contra políticas de diversidade

O caso está inserido em uma estratégia mais ampla liderada por Andrea Lucas, presidente da comissão, que busca reverter programas corporativos de diversidade.

A iniciativa está alinhada à agenda do presidente Donald Trump, que assinou no início do mandato uma ordem executiva para encerrar políticas de diversidade no governo federal.

Sob sua gestão, a agência tem defendido que iniciativas que concedam preferência com base em raça, gênero ou origem podem ser ilegais.

Em dezembro, Lucas chegou a incentivar homens brancos a apresentarem denúncias caso considerassem ter sido alvo de discriminação.

De acordo com o processo, o funcionário, descrito como um editor experiente na cobertura imobiliária, foi excluído da etapa final de entrevistas para o cargo de editor-adjunto.

Nenhum dos candidatos que avançaram era homem e branco, e o jornal acabou contratando uma candidata externa. Após o episódio, ele apresentou uma queixa formal à Equal Employment Opportunity Commission.

A comissão pede compensação financeira ao funcionário, aplicação de danos punitivos e a imposição de uma ordem judicial para impedir práticas semelhantes no futuro.

Jornal acumula embates com o governo

O processo ocorre em meio a outros conflitos entre o The New York Times e o governo Trump. Em dezembro, o jornal e o repórter Julian E. Barnes acionaram o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alegando que novas regras de acesso ao Pentágono violavam a liberdade de imprensa.

Uma decisão anterior considerou inconstitucionais restrições à atuação de jornalistas no local, embora uma instância superior tenha permitido temporariamente a exigência de escolta para repórteres.