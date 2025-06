Governo Trump processa Los Angeles por políticas de proteção a imigrantes

A administração de Donald Trump entrou com um processo contra a cidade de Los Angeles nesta segunda-feira, 30, acusando suas políticas de proteção aos imigrantes de serem ilegais e de interferirem na aplicação das leis de imigração do governo federal. O Departamento de Justiça qualificou as ações de Los Angeles, que foi declarada "cidade-santuário" por suas autoridades democratas, como um obstáculo ao cumprimento das leis federais.

A procuradora-geral Pamela Bondi afirmou em um comunicado que "as políticas de cidade-santuário foram a causa da violência, caos e ataques às forças de ordem que os americanos recentemente viram em Los Angeles". A ação foi registrada em um tribunal da Califórnia e envolve diretamente a prefeita Karen Bass, o presidente do Conselho Municipal, Marqueece Harris-Dawson, e outros membros do legislativo local.

Ação legal e aumento das batidas migratórias

Embora Los Angeles já fosse considerada uma cidade-santuário, em novembro do ano passado, o Conselho Municipal formalizou essa posição com uma ordenação que reforça a proteção aos imigrantes. A ação legal de Trump busca limitar a cooperação das autoridades locais com as leis migratórias federais, um movimento em resposta à crescente oposição de Los Angeles à política anti-imigração do governo.

Los Angeles, com mais de um terço de sua população composta por imigrantes, se tornou um centro de resistência às políticas de imigração de Trump, que chegou ao poder prometendo deportar milhões de imigrantes indocumentados. O aumento das batidas migratórias, incluindo ações em locais de trabalho, gerou protestos na cidade, especialmente no centro de Los Angeles.

A tensão aumentou quando Trump ignorou a oposição do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e ordenou a presença de milhares de membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais no estado, intensificando a repressão contra imigrantes ilegais e ampliando o confronto com autoridades locais.