Governo Trump manda pausar ações de agentes de imigração em fazendas, hotéis e restaurantes

O governo Trump, ordenou que autoridades de imigração pausassem, em grande parte, as operações em fazendas, hotéis, restaurantes e frigoríficos, diz a agência de notícias Reuters. O veículo teve acesso a um e-mail interno, além de ter ouvido um alto funcionário do governo e uma pessoa familiarizada com o assunto.

A ordem para reduzir as operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (ICE) partiu do próprio Trump, afirmou uma fonte à reportagem, e parece contrariar uma exigência feita no fim de maio pelo assessor sênior da Casa Branca, Stephen Miller, que solicitava ações mais agressivas.

Segundo a nova diretriz, emitida na quinta-feira, ainda serão permitidas investigações de crimes graves, como o tráfico humano. O jornal The New York Times foi o primeiro a reportar a diretriz.

As táticas mais agressivas do ICE – incluindo batidas em Los Angeles – provocaram protestos e reações de democratas. Alguns republicanos pediram que o governo se concentrasse em criminosos.

Na quinta-feira, 12, Trump disse que emitiria uma ordem tratando os impactos de sua política imigratória nos setores agrícola e hoteleiro, que dependem fortemente da mão de obra imigrante.

“Seguiremos a direção do presidente e continuaremos trabalhando para tirar os piores criminosos ilegais das ruas dos Estados Unidos,” disse Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna.

A reportagem da Reuters lembra que a Casa Branca apontou uma postagem feita por Trump nas redes sociais na quinta-feira, na qual ele disse que fazendas e empresas do setor de hospitalidade estavam preocupadas com a perda de “trabalhadores muito bons e antigos” por causa da fiscalização imigratória, prometendo mudanças.

Grupos da indústria agrícola dos EUA há tempos pedem que Trump poupe o setor de deportações em massa, que poderiam desestabilizar a cadeia de abastecimento de alimentos dependente de imigrantes.