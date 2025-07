Governo Trump gasta US$ 100 mil para destruir quase 500 toneladas de alimentos

O governo dos Estados Unidos emitiu uma ordem para incinerar quase 500 toneladas de alimentos que seriam destinados a pessoas em situação de emergência, segundo reportagem do jornal The Atlantic. Vários lotes de biscoitos serão encaminhados a aterros ou incinerados nos Emirados Árabes Unidos a um custo estimado em US$ 100 mil.

O movimento se dá após o congelamento da ajuda humanitária pelo presidente Donald Trump no início de seu atual mandato. Cerca de 1.100 toneladas de alimentos reservados a pessoas em situação de emergência estão prestes a vencer em um armazém em Dubai.

Ao ter noção sobre o potencial desperdício de dinheiro do contribuinte com a medida, autoridades do país agiram para aproveitar parte dos suprimentos. Com isso, cerca de 622 toneladas de biscoitos foram recuperadas, mas outras 496 toneladas, avaliadas em US$ 793 mil, serão destruídas, de acordo com dois memorandos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) datados de 5 e 19 de maio, respectivamente.

De acordo com cálculos de um funcionário da Usaid citados pela publicação, os biscoitos que serão queimados poderiam alimentar todas as crianças em situação de insegurança alimentar aguda na Faixa de Gaza durante uma semana.

Governo Trump pretende encerrar Usaid

Um porta‑voz do Departamento de Estado, responsável pela ajuda externa, confirmou à Reuters a destruição dos biscoitos. Segundo ele, os estoques foram "comprados como contingência além das projeções" pelo governo do ex‑presidente Joe Biden. Trump entende que outros países devem assumir o protagonismo para ajuda externa.

Enquanto isso, o governo do republicano anunciou, em janeiro, planos para encerrar a Usaid, deixando mais de 60 mil toneladas de ajuda alimentar paradas em depósitos ao redor do mundo.