Governo Trump diz que Moraes é 'coração pulsante' de perseguição contra Bolsonaro

Darren Beattie, subsecretário de Estado do governo dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira, 24, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, é o "coração pulsante" da perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em publicação no X, o alto funcionário do governo Trump disse que as ações do ministro brasileiro têm restringido a liberdade de expressão no país norte-americano.

Beattie afirmou ainda que "graças ao presidente Trump e o secretário Marco Rubio", os Estados Unidos estão "atentos e tomando as providências".

A mensagem foi republicada em português pelo perfil da Embaixada dos EUA no Brasil.

O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. https://t.co/mqJGSTJ3yn — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) July 24, 2025

A declaração ocorre após o ministro afirmar que Bolsonaro descumpriu a medida cautelar de uso das redes sociais, mas não decretou a prisão do ex-presidente. O ministro reafirmou que Bolsonaro poderá ser preso se voltar a descumprir as medidas determinadas pela Corte.

Essa é a segunda vez que um membro do governo americano direciona ataques a Moraes.

Em 18 de julho, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que o ministro, seus familiares e "seus aliados" na corte estariam proibidos de entrar no país.

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros aliados do ex-presidente estão em Washington em busca de sanções contra Moraes.

A pressão do governo dos Estados Unidos começou a ter efeitos em 9 de julho, quando Trump anunciou tarifas adicionais de 50% ao Brasil, justificando que Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo STF com a colaboração do presidente Lula.

Por que o EUA suspendeu os vistos de ministros do STF?

O governo americano argumentou que o STF realiza uma "caça às bruxas política" contra o ex-presidente Bolsonaro e alegou que o tribunal viola direitos fundamentais não apenas dos brasileiros, mas também dos cidadãos americanos. A declaração de Rubio também foi publicada no site do Departamento de Estado dos EUA.

Os americanos não detalharam quando a medida entraria em vigor e nem quais ministros do STF eram considerados "aliados" de Moraes.

Segundo o portal G1, fontes do governo federal afirmam que além de Moraes, Luis Roberto Barroso, o presidente da Corte; Edson Fachin, vice-presidente; Dias Toffoli; Cristiano Zanin; Flavio Dino; Cármen Lúcia; e Gilmar Mendes também foram alvos da sanção.

Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux ficaram de fora da lista.