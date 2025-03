Governo Trump avalia impor restrições de entrada nos EUA a cidadãos de 43 países Rascunho em circulação dentro do governo lista três categorias de países cujos cidadãos podem enfrentar restrições para entrar nos Estados Unidos

Travelers walk through O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, on November 22, 2024, ahead of the upcoming Thanksgiving holiday. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images) (KAMIL KRZACZYNSKI / Colaborador/Getty Images)