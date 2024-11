Governo Milei removerá nome de Néstor Kirchner de gasoduto estratégico da Argentina

O governo de Javier Milei anunciou que mudará o nome do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), uma das obras-símbolo da era kirchnerista na Argentina, para Gasoduto Perito Francisco Pascasio Moreno.

Esta é a última de uma série de decisões políticas para modificar os nomes de projetos tirados do papel durante os governos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) e de sua esposa Cristina Kirchner (2007-2015).

“O Gasoduto Presidente Néstor Kirchner muda de nome: a partir de agora será denominado Gasoduto Perito Francisco Pascasio Moreno. Fim”, escreveu no sábado nas suas redes sociais o porta-voz presidencial, Manuel Adorni.

O governo de Alberto Fernández (2019-2023), do qual Cristina foi vice-presidente, inaugurou em 9 de julho de 2023, coincidindo com o Dia da Independência argentina, o primeiro trecho do GPNK, obra necessária para o transporte do gás natural da formação de hidrocarbonetos não convencionais Vaca Muerta (sudoeste) para os centros de consumo.

O trecho de 573 quilômetros percorre as cidades de Trayén, na província de Neuquén, atravessando os municípios patagônicos de Río Negro (sul) e La Pampa (centro), até chegar à cidade de Salliqueló, na província de Buenos Aires.

Vaca Muerta estende-se por 30.000 quilômetros quadrados, sob profundidades que variam entre 2.500 e 3.500 metros, o que a torna a segunda maior reserva de gás não convencional do mundo e a quarta maior reserva de petróleo deste tipo.

O futuro energético da Argentina está centrado no desenvolvimento deste campo, uma vez que tem potencial para reduzir a dependência das importações de energia e gerar receitas através das exportações.

Batalha cultural

Um dos focos políticos da presidência do ultraliberal Javier Milei, desde que assumiu o poder em 10 de dezembro do ano passado, é a “batalha cultural” que começou a travar contra o peronismo, principal força de oposição.

Antes do gasoduto, o governo havia mudado o nome do Centro Cultural Kirchner (CCK) - uma antiga agência dos correios reformada para ser um espaço moderno que abrigasse manifestações artísticas e uma área de educação - para Palácio Libertad.

Além disso, o Salão das Mulheres da Casa Rosada (sede do Executivo) passou a se chamar Salão dos Próceres por decisão da secretária-geral da presidência e irmã do presidente, Karina Milei.

No dia do anúncio, Adorni chegou a afirmar que “ter um salão das mulheres talvez seja discriminatório para os homens”.

As mudanças dentro da Casa Rosada continuaram com a renomeação do “Salão dos Povos Originários” para “Salão dos Herois das Malvinas”.

Nesta ocasião, o chefe de Estado argentino defendeu a figura de Julio Argentino Roca, responsável pela “Campanha do Deserto” entre 1878 e 1885, na qual a Argentina do século 19 conquistou porções de La Pampa e da Patagônia que estavam em poder dos povos indígenas.

Neste final de semana, Karina Milei viajou às províncias de Chaco e Corrientes, no norte do país, como parte de um giro nacional para consolidar a presença do partido ultradireitista A Liberdade Avança em todo o território.

“Temos que continuar travando essa batalha cultural, indo a todos os cantos possíveis para difundir essas ideias e explicar seus benefícios, que estão transformando a realidade das pessoas ao redor do mundo. Por isso, Javier Milei é um líder mundial”, afirmou a irmã do presidente argentino.